Bob Dylan tem de fazer “alguma coisa” para receber dinheiro do Nobel

Bob Dylan ainda não entrou em contacto com a Academia Sueca com vista a receber o dinheiro que lhe foi atribuído pela vitória no Prémio Nobel, cerca de 840 mil euros.

10 de junho é a data limite da “cobrança” visto que passarão 6 meses (duração de tempo legal) desde a cerimónia de atribuição do prémio (que aconteceu a 10 de dezembro) até à data de nascimento do fundador, Alfred Nobel.

Para receber o montante (oito milhões de coroas suecas, cera de 840 mil euros), tudo o que o músico tem de fazer é entregar a sua “Lição Nobel. Normalmente, esta “palestra” assume o formato de discurso rápido, com alguma substância, uma atuação ao vivo, um vídeo ou até uma canção.

O “alerta” partiu da própria Secretária da Academia, Sara Danius, através de uma publicação no seu blogue; menciona ainda que Dylan não tem falado com a Academia Sueca nos últimos meses.

“Dylan está ciente de que tem de entregar a sua palestra até ao dia 10 de junho, no máximo, de forma a ser feito o pagamento. O que ele decidir fazer é problema dele”, concluiu Danius.

1 e 2 de abril são as datas de dois concertos agendados em Estocolmo, assim como em 9 de abril na cidade de Lund, o que leva a que se especule que, nessa visita à Suécia, Dylan, com quase 76 anos, possa fazer “qualquer coisa” de forma a poder receber o dinheiro do prémio com que foi laureado.