Bob Dylan já pode receber o dinheiro do Prémio Nobel

O mais recente vencedor do Nobel, Bob Dylan, já fez chegar à Academia Sueca a palestra que lhe faltava para concluir o processo de ter vencido o Nobel da Literatura em 2016.

Termina assim a espera cumprindo o requisito obrigatório para que pudesse receber o dinheiro do prémio, no valor de 821 mil euros.

Qualquer formato seria aceite, desde uma canção, um discurso, e Dylan optou por um áudio com um discurso de cerca de trinta minutos de duração, no qual o músico fala sobre as suas influências musicais e literárias.

“As nossas canções estão vivas na terra dos vivos”, diz. “Mas as canções não são como literatura. Devem ser cantadas e não lidas”, acrescenta.

Canções de Buddy Holly e livros como A Odisseia, A Oeste Nada de Novo e Moby Dick estão entre as obras citadas e referenciadas.