Bob Jungels é único luxemburguês no Tour 2018

Bob Jungels é o único luxemburguês na Volta a França em Bicicleta, que sai para estrada no sábado.

O campeão nacional do contrarrelógio, título que conquistou por cinco vezes, será líder da formação belga Quick-Step Floor, na maior prova do ciclismo mundial.

Jungels, de 25 anos, parte confiante para o Tour, depois de ter conquistado a grande clássica Liège-Bastogne-Liège.

Esta será a segunda participação do luxemburguês na Volta a França, depois de ter terminado a prova de 2015 no 27° lugar.

Depois de ilibado das suspeitas de doping, o britânico Chris Froome (Sky) é um dos favoritos a vencer a prova, que já conquistou por quatro vezes.

Com a ausência de Rui Costa, devido a lesão, esta edição do Tour não contará com corredores portugueses. Algo que já não acontecia há 10 anos.

A edição número 105 do Tour parte amanhã de Noirmoutier-en-l’Ile, na região oeste francesa, para mais de 3 300 quilómetros de estrada, em 21 etapas, até que o pelotão chega a Paris, aos Campos Elísios, no dia 29 de julho.

Redação Latina