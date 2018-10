“Bolsonaro é pior que Trump e Le Pen juntos” – Apoiante de Haddad (C/ÁUDIO)

Segundo uma nova sondagem, apenas 12 pontos separam Jair Bolsonaro e Fernando Haddad nas intenções de voto, mas o candidato ultraconservador continua à frente.

Nas vésperas da segunda volta das presidenciais brasileiras, a Rádio Latina falou com uma brasileira a viver no Luxemburgo sobre as expectativas em relação à segunda volta do escrutínio que opõe Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). Clara apoiante Haddad, Núria Corominas de Castro espera que o extremismo não vença e acrescenta que “Bolsonaro é o que há de mais nefasto na extrema direita do Brasil”.

A brasileira de 51 anos diz ter medo do que poderá vir a acontecer se o candidato do PSL for eleito.

Para Núria Corominas de Castro, não há dúvidas: Bolsonaro é “pior do que Trump e Le Pen juntos”. Embora reconheça que a corrupção que afeta o Brasil e o próprio PT é um problema real, a eleitora considera que o partido está a servir de bode expiatório e acrescenta que “votar em Bolsonaro é votar no ódio e na intolerância”.

Núria Corominas de Castro tem 51 anos, vive há oito no Luxemburgo, onde trabalha numa empresa da área da informática. No domingo, vai participar na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

Redação Latina