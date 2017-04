Bombeiro salva jovem de suicídio de forma impressionante

Um bombeiro conseguiu evitar que uma jovem se suicidasse atirando-se de uma janela de um prédio.

No vídeo, que foi gravado por testemunhas, carregado no YouTube nesta quarta-feira (26/04) e amplamente divulgado, pode ver-se uma jovem empoleirada numa varanda, inclinada e com as pernas de fora, no que aparenta ser uma tentativa de suicídio.

Chamados ao local, um elemento do corpo de bombeiros tenta aproximar-se através do piso superior trepando para a varanda onde a jovem se encontrava e, de forma impressionante, consegue evitar a tragédia, lançando-se sobre ela pontapeando-a para o interior do edifício.

Veja o vídeo em baixo com o verdadeiro herói em ação: