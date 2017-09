“Braderie”: Mais de 400 participantes, comida, bebida e bons negócios

Como manda a tradição, a próxima segunda-feira é dia de “Braderie”. A 88.ª edição do mercado de rua tem lugar na segunda segunda-feira da Schueberfouer, que este ano calha a 4 de setembro.

A “Braderie” vai dar outra vida ao centro da cidade do Luxemburgo e ao bairro da gare da capital das 08:00 às 19:00, contando com 406 comerciantes, 45 barracas de comida e bebidas, 15 associações e nove stands de partidos políticos.

Aquele que é o principal e mais antigo mercado de rua do Luxemburgo constitui uma oportunidade única para comerciantes e consumidores. Para os estabelecimentos comerciais, é dia de vendas; para os consumidores é a ocasião para fazer compras a bons preços, em ambiente de festa.

Além do mercado propriamente dito, várias lojas da capital abrem as portas ao público no domingo, entre as 14:00 e as 18:00, já com algumas promoções.

Para facilitar a circulação dentro da cidade, todas as linhas da rede de autocarros da capital serão gratuitas de sábado a segunda-feira. Os utentes de algumas carreiras da rede regional RGTR também vão poder deslocar-se sem pagar. Saiba mais em busgratuits.vdl.lu.

Redação Latina