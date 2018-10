Brasil/Eleições: Presidente da mesa de voto do Luxemburgo apela à participação (C/ÁUDIO)

A poucos dias da segunda volta das presidenciais brasileiras, a presidente da mesa de voto do Luxemburgo lança um apelo aos eleitores que vivem no país. Apelo que surge depois de 42% dos inscritos para votar no grão-ducado não terem participado na primeira volta.

Ouvida pela Rádio Latina, Maria Capus sublinhou a importância do voto para que possa haver progresso.

Esta é a primeira vez que os brasileiros que vivem no Luxemburgo podem votar no país, sem terem de se deslocar a Bruxelas. Cerca de 58% dos 186 inscritos foram às urnas na primeira volta. Maria Capus saúda a abertura de uma mesa de voto no grão-ducado e elogia o desenrolar da votação.

De acordo com a responsável, são apenas 186 os eleitores recenseados no país porque muitos continuam inscritos em Bruxelas devido a um erro técnico. Daí serem disponibilizados autocarros gratuitos no domingo para aqueles que tiverem de viajar até à capital belga.

Por cá, a mesa de voto fica situada no Centro Christian Hope, em Bonnevoie, abrindo das 08:00 às 17:00. Os resultados serão afixados à porta do edifício pouco depois, até porque a urna de voto é eletrónica. Um método “extremamente seguro”, segundo Maria Capus.

Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, disputam no domingo a segunda volta das presidenciais brasileiras. Neste momento, Bolsonaro, que venceu a primeira volta, lidera nas intenções de voto.

