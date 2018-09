“The Breadwinner” chega hoje às salas de cinema nacionais (C/ÁUDIO)

The Breadwinnwer, a co-produção luxemburguesa de animação que esteve nomeada para a última edição dos Óscares, chega hoje às salas de cinema nacionais. O filme é uma co-produção luxemburguesa, canadiana e irlandesa, que teve o dedo dos estúdios da Melusine Productions, situados em Howald. Os créditos finais da película incluem também o nome da atriz norte-americana Angelina Jolie, que contribuiu enquanto produtora executiva.

É um filme de animação, mas não daqueles que procuram arrancar uma gargalhada fácil. A história de Deborah Ellis, adaptada ao grande ecrã por Nora Twomey, é um drama sobre a guerra, vivido por uma menina afegã de 11 anos.

A narrativa passa-se em 2001, na Cabul controlada pelos Talibãs, e a personagem principal é Parvana, que tem apenas 11 anos quando o pai é preso. Para trás, sozinha e desesperada, fica a mulher, responsável por três crianças, embora impedida de sair em público sem um homem.

Quando a comida começa a escassear, Parvana decide cortar o cabelo e fazer-se passar por um menino, para poder ajudar a sustentar a mãe e os irmãos, ocupando assim o lugar do chefe de família – em inglês, ‘breadwinner –, e determinada em libertar o pai.

Além da nomeação para os Óscares, que perdeu para Coco, The Breadwinner esteve nomeado para os Globos de Ouro, também na categoria de melhor filme de animação. Recebeu também 10 nomeações para os Annie Awards, vencendo o prémio de melhor filme independente de animação. No Festival de Toronto, onde estreou em agosto de 2017, a película conquistou o galardão de melhor filme no seu género.

Depois da passagem por várias montras, The Breadwinner chega hoje aos cinemas luxemburgueses, com projeções no Kinepolis Kirchberg, Ciné Utopia e Ciné Scala Diekirch.

–Oiça aqui o resumo da história e alguns excertos do trailer–

Redação Latina