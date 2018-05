‘Brexit’ já criou 250 postos de trabalho no Luxemburgo – STATEC

A saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’), programada para acontecer em março de 2019, já criou cerca de 250 postos de trabalho no Luxemburgo. A estimativa é do Instituto Nacional da Estatística (STATEC).

Segundo os dados do STATEC divulgados hoje, há “mais de 30 empresas que concretizaram ou confirmaram a sua implementação no grão-ducado”, para garantir o acesso ao mercado europeu depois do ‘Brexit’. São maioritariamente seguradoras e empresas de gestão de fundos.

Quer isto dizer que o ‘Brexit’ também é um negócio que está a criar emprego no Luxemburgo.

Redação Latina