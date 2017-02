Brit Awards: conheça os vencedores

Ontem à noite (22/02) realizou-se a cerimónia de entrega dos prémios da música britânicos, os BRIT Awards, na capital do país, entre atuações, discursos e muita emoção.

David Bowie, falecido em janeiro, recebeu o reconhecimento de Melhor Artista Masculino do ano no Reino Unido.

O prémio de Melhor Artista feminina no Reino Unido foi para a escocesa Emeli Sandé, criadora de ‘Diamond Rings’, e o prémio de Melhor Banda foi para The 1975, de Matthew Healy.

Beyoncé venceu o prémio de Melhor Artista Feminina Internacional e o prémio de Melhor Grupo Internacional foi para A Tribe Called Quest.

O ator norte-americano Michael C. Hall, conhecido pelos papéis nas séries ‘Dexter’ e ‘Seis palmos de terra’, recebeu o prémio em nome de David Bowie. ‘Se o David pudesse estar aqui, hoje, provavelmente não estaria aqui’, disse Hall, de acordo com as agências internacionais de notícias, citado pelo Noticias ao Minuto. David Bowie também foi distinguido com o prémio de melhor artista britânico nos anos de 1984 e 2014, altura em que a modelo Kate Moss, vestida em jeito de Ziggy Stardust, recebeu o galardão em seu nome. ‘Vim em nome de Bowie e de sua família para receber este prémio’, disse Michael C. Hall, lembrando ‘um homem que nunca esteve preso a nada mais do que à sua imaginação sem fronteiras’.

A cerimónia ficou marcada por momentos de tristeza enquanto as estrelas homenageavam George Michael, cantor dos Wham, que morreu no dia de Natal aos 53 anos. Leonard Cohen, que morreu em novembro aos 82 anos, e Prince, cuja morte aos 57 anos chocou o mundo da música, também foram lembrados num vídeo.

Conheça a lista dos vencedores:

Melhor Artista Masculino

David Bowie

Craig David

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

Melhor Artista Feminino

Emeli Sande

Anohni

Ellie Goulding

Lianne La Havas

Nao



Melhor Grupo Britânico

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead



Prémio Revelação

Rag ‘N’ Bone Man

Anne-Marie

Blossoms

Skepta

Stormzy



Melhor ‘Single’

Little Mix com “Shout Out To My Ex”

“Faded” — Alan Walker

“Dancing On My Own” — Calum Scott

“This Is What You Came For” — Calvin Harris featuring Rihanna

“Rockabye” — Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie

“Hymn for the Weekend” — Coldplay

“Say You Won’t Let Go” — James Arthur

“Fast Car” — Jonas Blue featuring Dakota

“Girls Like” — Tinie Tempah featuring Zara Larsson

“Pillowtalk” — ZAYN



Melhor Álbum

David Bowie – “Blackstar”

I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful yet So Unaware of It — The 1975

Made in the Manor — Kano

Love & Hate — Michael Kiwanuka

Konnichiwa — Skepta



Melhor Artista Masculino Internacional

Drake

Bon Iver

Bruno Mars

Leonard Cohen

The Weeknd



Melhor Artista Feminino Internacional

Beyoncé

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange



Melhor Grupo Internacional

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots



Melhor Vídeo de Artista

Onde Direction – “History”

“Send My Love (To Your New Lover)” — Adele

“This Is What You Came For” — Calvin Harris featuring Rihanna

“Rockabye” — Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie

“Hymn to the Weekend” — Coldplay

“Say You Won’t Let Go” — James Arthur

“Fast Car” — Jonas Blue featuring Dakota

“Hair” — Little Mix featuring Sean Paul

“Girls Like” — Tinie Tempah featuring Zara Larsson

“Pillowtalk” — ZAYN



Sucesso Global

Adele