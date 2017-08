Bruno de Carvalho quer Sporting campeão nas 54 modalidades

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assumiu hoje o objetivo de o clube conquistar o título nacional nas 54 modalidades, numa mensagem escrita no seu Facebook pessoal.

“Vamos iniciar mais uma nova época nas nossas 54 modalidades, em que entramos com motivações redobradas e vontade de provar que, atitude e compromisso, são, aliadas à exigência, palavras absolutamente consolidadas na cultura do Sporting Clube de Portugal. Esta época assumimos, na totalidade, que a nossa ambição é ser campeões em todas as modalidades. E, como líder do clube, serei o primeiro a zelar, diariamente, para que todos trabalhemos para cumprir estes objetivos e, com isso, honrar e dignificar os nossos sócios, adeptos e a instituição que representamos”, escreveu o presidente ‘leonino’.

No dia em que os ‘leões’ cumprem a estreia na I Liga portuguesa de futebol, no terreno do Desportivo das Aves, Bruno de Carvalho vincou: “É altura de mostrar porque é que o leão é considerado o rei da selva. É porque é inteligente a planear, focados nos objetivos e absolutamente eficaz e eficiente nas suas ‘caçadas'”.

Bruno de Carvalho terminou com um apelo de união aos adeptos sportinguistas.

“Temos de estar mais unidos que nunca! Temos de, todos juntos, exigir o respeito que o nosso clube merece. Temos de acreditar, exigindo entrega total a todos. Temos de apoiar incondicionalmente as nossas equipas, como já é apanágio dos melhores adeptos do mundo, o nosso 12º jogador. Que comecem as competições, que ganhe o melhor e que o melhor seja o Sporting Clube de Portugal!”, tematou.