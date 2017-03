Bruno Mars decidiu divulgar o teldisco da sua música mais atual “This Is What I Like” e fê-lo sem quaisquer avisos prévios no seu canal YouTube.

Passam assim a ser dois os vídeos já conhecidos do disco “24K Magic”. “This Is What I Like” é centrado nos dotes coreográficos de Mars sincronizado com muitas animações e efeitos visuais.

Veja o teledisco em baixo: