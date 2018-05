Bruxelas aprova compra da Ilva por parte da ArcelorMittal (C/ÁUDIO)

A Comissão Europeia aprovou hoje o projeto de aquisição do grupo italiano Ilva por parte da ArcelorMittal, o que significa que o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, terá de vender outras unidades de produção por causa das regras europeias da concorrência.

A decisão foi confirmada esta tarde à Rádio Latina por Ricardo Cardoso, porta-voz da Comissão Europeia para as questões da concorrência.

O projeto do grupo, tornado público no mês passado, tem gerado alguma controvérsia no Luxemburgo, com a fábrica de Dudelange a aparecer como uma das unidades que poderá ser posta à venda.

O porta-voz da concorrência explica, no entanto, que só há luz verde por parte de Bruxelas, se houver garantias de que o comprador irá continuar a produção nas unidades fabris que serão vendidas.

Quanto ao receio de que a fábrica de Dudelange venha a fechar as portas, Ricardo Cardoso insiste que esse não é o objetivo da Comissão Europeia, até porque isso também não seria benéfico ao nível da concorrência.

Explicações de Ricardo Cardoso, porta-voz da Comissão Europeia para as questões da concorrência, no dia em que Bruxelas aprovou a aquisição da Ilva por parte da ArcelorMittal.

Redação Latina