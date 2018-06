Bruxelas confirma que sede da EuroHPC vai ficar no Luxemburgo

O Luxemburgo vai mesmo acolher a sede da empresa EuroHPC. Trata-se de uma nova estrutura jurídica e financeira na área da chamada computação de alto desempenho (“high permormance computing” (HPC), em inglês), que vai supervisionar a partir do grão-ducado a implementação de uma rede europeia de super-computadores.

A longo prazo, o objetivo é desenvolver capacidades de cálculo necessárias a empresas, centros de investigação e universidades, para assegurar a competitividade da União Europeia (UE) em matéria de economia digital.

Segundo o Ministério da Economia, a estrutura EuroHPC deverá gerar, a partir do Luxemburgo, cerca de mil milhões de euros de fundos públicos até 2020. As receitas serão investidas no projeto. A UE contribuirá com um envelope de 486 milhões de euros, que será completado com um “montante semelhante” proveniente dos Estados-membros e países associados ao projeto, explica o ministério. Países que, juntamente com o Executivo comunitário, serão os acionistas da nova estrutura comum.

A iniciativa EuroHPC é a concretização de um acordo assinado em março do ano passado, em Roma, pelo Luxemburgo, Itália, Espanha, França, Alemanha, Portugal e Holanda. Ao longo de 2017 outros seis países – Bélgica, Eslovénia, Bulgária, Suíça, Grécia e Croácia – aderiram ao projeto.

