Cabelos de Elvis, John Lenon e Napoleão vendidos em leilão

Foram a leilão recordações bem verdadeiras de alguns nomes da música e história mundiais.

A plataforma Catawiki foi a organizadora de um leilão internacional no qual foram licitados altos valores com o intuito de adquirir fios e pedaços de cabelo verdadeiro de figuras como Elvis Presley, John Lenon, George Harrison e Napoleão Bonaparte.

Os participantes, verdadeiros colecionadores mas sobretudo fãs dessas personalidades. não se contiveram nas licitações quando se tratava dos seus ídolos.

O bocado de cabelo de Elvis foi cortado pelo seu estilista pessoal em 1964 e foi arrematado por 1.300 euros. Os fios de cabelo de John Lenon foram vendidos por 1.225 euros. Uma mancha do cabelo do guitarrista dos The Beatles, George Harrison, também esteve a leilão e foi negociado por 2.615 euros.

Já o de Napoleão Bonaparte, cortado em 1817 e entregue ao capitão britânico O’Meara – o mesmo que o manteve exilado na ilha de Santa Helena -, foi transacionado por 2.400 euros.