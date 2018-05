O corpo sem vida de uma pessoa foi descoberto na rua de Merl, na capital.

O cadáver foi encontrado ontem à noite junto a um abrigo de jardim, segundo informação da polícia divulgada esta quinta-feira.

As autoridades não avançam se se trata do corpo de um homem ou de uma mulher. Sabe-se apenas que o Ministério Público ordenou a realização de uma autópsia para apurar a identidade e as causas da morte.

Redação Latina