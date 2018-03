Cadeia de Schrassig continua a acolher reclusos menores

O Governo luxemburguês lançou uma nova lei sobre a criminalização da delinquência juvenil, que, por um lado, protege os jovens da reclusão nas cadeias para adultos, por outro, ainda admite o seu encarceramento, em três situações concretas.

No novo diploma do Ministro da Justiça, Félix Braz, os jovens delinquentes, com menos de 18 anos, podem ir parar à prisão de Schrassig, em caso de “necessidade absoluta”, se representarem “um perigo para a ordem pública” ou “se tiverem sido condenados a uma pena de prisão de, pelo menos, dois anos”.

A alternativa à prisão é o Centro Socio-Educativo de Dreiborn, que abriu em Novembro passado e já revela algumas lacunas estruturais, que o impedem de dar uma resposta satisfatória às necessidades.

Este estabelecimento precisa de ser modernizado, para cumprir, na íntegra, a sua missão repressiva e pedagógica, ao mesmo tempo.

Há 20 anos que o país esperava por uma nova lei de proteção da juventude, mais adaptada à evolução da sociedade.

A nova legislação, que envolve os ministros da Justiça e da Educação, tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção e a sanção dos menores.

No que diz respeito à prevenção, a missão da escola é detetar e alertar para as perturbações do comportamento de alguns jovens, potenciais delinquentes.

Redação Latina (Foto: Gerry Huberty/wort)