Caetano Veloso galardoado em festival espanhol

O brasileiro Caetano Veloso será o primeiro galardoado do prémio de reconhecimento de carreira do festival Guitar BCN, em abril, quando estará em Barcelona para atuar no Palácio da Música no âmbito da mesma iniciativa, foi anunciado esta sexta-feira.

Em conferência de imprensa, o diretor do festival, Joan Roselló, referiu que este prémio será entregue “provavelmente todos os anos”, a partir da edição de 2017, e o primeiro galardoado será Caetano Veloso porque “é uma das maiores referências artísticas dos últimos 50 anos”.

O músico e cantor brasileiro atuará no Palácio da Música Catalã, ao lado da sua compatriota Teresa Cristina, no dia 28 de abril e encabeçará uma programação formada por mais de 40 concertos, que se prolongará ao longo dos próximos sete meses.

Entre os artistas já confirmados estão Dulce Pontes, Adriana Varela, Ute Lemper, Scott Bradley’s Postmodern Jukebox, pat Metheny, Rick Astley, Loquillo, entre outros.

Roselló disse que o festival reuniu no ano passado mais de 50 mil espetadores.

O festival Guitar BCN’17, na sua 28ª. edição, começará em 23 de janeiro com o concerto dos norte-americanos Lambchop e acabará no dia 14 de julho com a banda Amaral, em Barcelona.

