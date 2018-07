Caixa Geral de Depósitos fecha balcões do Luxemburgo

A sucursal da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo vai fechar.

Este encerramento deve arrastar 23 funcionários para o desemprego, segundo avançou esta tarde à Rádio Latina, Carla Valente, do sindicato ALEBA.

O banco público português desaparece do grão-ducado, após 21 anos de atividade neste país. A informação foi avançada esta tarde, em comunicado, pelos sindicatos ALEBA, LCGB e OGBL.

Os três sindicatos reuniram-se com uma delegação da CGD para tentar alcançar um acordo que culmine na assinatura de um plano social para os 23 funcionários ameaçados de despedimento. No entanto, 10 dias depois, não há acordo à vista.

O banco propõe indemnizações muito inferiores às praticadas no setor bancário luxemburguês, o que Carla Valente considera inaceitável.

Os sindicatos não conhecem a data de encerramento da sucursal da CGD no grão-ducado.

A Rádio Latina tentou falar com a direção do banco, tanto no Luxemburgo como em Portugal, mas sem resposta, até à data.

A Caixa Geral de Depósitos, sediada na rua Goethe, na cidade do Luxemburgo, tem dois balcões: um em Esch-sur-Alzette e outro na capital.

Redação Latina