Calor: Alerta laranja para todo o território hoje e amanhã

Calor, muito calor. O serviço luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, atualizou esta manhã as previsões para o dia de hoje, colocando todo o país sob aviso laranja, e não apenas a região sul como inicialmente previsto.

Tanto hoje como amanhã, as temperaturas máximas previstas deverão oscilar entre os 33 e os 35 graus, sendo que o Luxemburgo vai estar sob alerta laranja, nos dois dias, entre as 13:00 e as 19:00.

Amanhã deverá ser o dia mais quente da semana, com o MeteoLux a prever que os termómetros cheguem aos 35 graus.

Redação Latina