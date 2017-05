Câmara dos Assalariados é a mais democrática do Luxemburgo – Manuel Bento (C/ÁUDIO)

“Não há câmara profissional mais democrática no Luxemburgo do que a Chambre des Salariés”. A afirmação é de Manuel Bento, vice-presidente do organismo, que falou à Rádio Latina uma semana depois de o Conselho de Ministros ter aprovado o adiamento das eleições sociais, para fevereiro ou março de 2019, por questões de organização.

Manuel Bento lamenta que muitas pessoas continuem mal informadas sobre o papel deste órgão, para o qual podem votar todos os trabalhadores e reformados, sejam residentes ou fronteiriços.

O vice-presidente, Manuel Bento, lembra, ainda, que a Câmara dos Assalariados é o órgão representativo dos trabalhadores do Luxemburgo.

A Câmara dos Assalariados resultou da fusão, em 2008, entre as câmaras do Trabalho e dos Empregados Privados, que criou o estatuto único dos trabalhadores.

Trabalhadores e reformados descontam mais 31 euros, todos os anos, em março, para financiar a Câmara dos Assalariados.

Redação Latina (Foto: Irina Ferreira)