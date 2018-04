Câmara dos Assalariados fala em “sentimento de injustiça” em alguns setores (C/ÁUDIO)

Embora os estudos não o confirmem, o presidente da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo acredita que há um “sentimento de injustiça” e uma “falta de respeito pelo trabalho efetuado”, em alguns setores de atividade.

Em causa estão setores como a construção civil, onde o volume de negócios cresce e os salários e as condições de trabalho ficam na mesma, afirmou à Rádio Latina o dirigente da Câmara dos Assalariados, Jean-Claude Reding.

Reding lembra também as dificuldades que enfrentam os trabalhadores – na maioria mulheres – do setor das limpezas, reivindicando que estes tenham acesso ao salário mínimo qualificado.

O presidente da Câmara dos Assalariados falava à Rádio Latina no rescaldo da publicação do relatório anual do organismo sobre a situação socioeconómica do país. Um estudo que concluiu que está a aumentar o fosso entre ricos e pobres no Luxemburgo.

O organismo de consulta do Governo reivindica por isso um aumento do salário mínimo na ordem dos 10%. Defende que a indexação dos ordenados não é suficiente para fazer face à perda de poder de compra, até porque o sistema não tem em consideração despesas significativas, como por exemplo os créditos à habitação.

Jean-Claude Reding, presidente da Câmara dos Assalariados, um organismo de consulta do Executivo em matéria dos direitos de trabalhadores e reformados, sejam residentes ou transfronteiriços.

Redação Latina