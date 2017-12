O funcionamento da Câmara dos Deputados custou 31,6 milhões de euros em 2016. Trata-se de uma quebra de 1,1% face ao ano anterior, de acordo com o balanço anual da instituição.

O maior ‘gasto’ prende-se com os encargos sociais dos deputados e colaboradores do Parlamento, que custaram 11,6 milhões de euros. A seguir aparecem as despesas relacionadas com o pessoal, cifradas em 9,2 milhões de euros.

Entre as várias despesas, destaque para as subvenções destinadas aos grupos políticos, que custaram 2,76 milhões. O balanço anual revela também que as deslocações dos membros da Câmara dos Deputados a instituições parlamentares no estrangeiro custaram 666 mil euros. Já em relação à organização de conferências e reuniões extraordinárias no âmbito da presidência luxemburguesa do conselho da União Europeia, a Câmara dos Deputados desembolsou 431 mil euros em 2016.

O relatório de 2016 dá conta de um excedente de 1,2 milhões, que servirá para alimentar as reservas da instituição, que se elevam agora a 8,7 milhões.

A redução dos gastos prende-se, segundo o documento, com poupanças ao nível dos serviços de limpeza e segurança e com o pessoal. No final de 2016, a instituição tinha 90 colaboradores, 70 dos quais funcionários públicos.

O relatório sobre as contas da Câmara dos Deputados, referente a 2016, será votado na próxima semana, em sessão plenária.

Redação Latina