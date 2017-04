Câmara dos Deputados prepara três visitas europeias

A Câmara dos Deputados está a preparar três visitas, esta semana, de personalidades europeias.

A primeira acontece hoje. Os deputados de três comissões parlamentares (Juridica, Negócios Estrangeiros e Europeias, Ensino Superior) recebem esta manhã o vice-presidente da Comissão Europeia, Andrus Ansip, responsável pelo mercado único digital.

Michel Barnier, que lidera as negociações da Comissão Europeia com o Reino-Unido no quadro do Brexit, reúne-se amanhã com os deputados de várias comissões parlamentares.

Na quarta-feira é a vez do primeiro-ministro português, António Costa, visitar o Luxemburgo. Além dos encontros, de manhã com o seu homólogo, Xavier Bettel, e com o Grão-Duque Henri, está agendada, para a tarde, uma deslocação à Câmara dos Deputados.

Aqui, no Parlamento, António Costa é recebido pelo seu presidente, Mars di Bartolomeo, também ele socialista.

De referir, ainda, que a visita de Costa vai ser aproveitada para rubricar o memorando de entendimento sobre o futuro do ensino de português no Luxemburgo, acordado no mês passado, entre os dois países.

Redação Latina