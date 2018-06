Câmara dos Deputados presta homenagem a Camille Gira

Camille Gira é homenageado hoje no Parlamento. A sessão pública desta quarta-feira começa às 14:00, com o tributo ao secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, que faleceu a 16 de maio, após um ataque cardíaco. Além de secretário de Estado, Camille Gira foi também deputado, entre 1994 e 2013.

Após a homenagem, os deputados debatem a política comercial europeia, a pedido do LSAP, nomeadamente os acordos de livre-comércio e a situação atual sobre as taxas à importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos.

Na sessão pública desta quarta-feira também é votado o projeto de lei sobre a proteção dos animais.

Redação Latina