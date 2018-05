Câmara dos Ofícios e ASTI assinam acordo para facilitar acesso dos refugiados ao emprego

A Câmara dos Ofícios e a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) assinaram um novo acordo no quadro do projeto “Connections”, da ASTI. O objetivo é facilitar o acesso dos refugiados ao emprego.

Na prática, o “Connections” prepara os requerentes de asilo e os beneficiários de proteção internacional para o mercado de trabalho através de sessões de informação, workshops e estágios não-remunerados (240 horas), aconselhando-os ainda sobre que formações profissionais devem seguir.

Com o novo acordo, a Câmara dos Ofícios compromete-se a disponibilizar um contingente de vagas de formação contínua para os participantes no projeto da ASTI. Além disso, compromete-se também a sensibilizar as empresas sobre as medidas de apoio propostas aos empregadores.

O objetivo da ASTI é aumentar as probabilidades de os participantes encontrarem trabalho, sobretudo no setor do artesanato.

