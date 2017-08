Camas para turistas diminuem no Luxemburgo

Os turistas que pernoitam no Luxemburgo deparam-se com uma oferta de quase 64 mil camas, na hotelaria, segundo dados revelados pelo Eurostat.

O país registava, no ano passado, a existência de 63.862 camas repartidas por hotéis e outras estruturas destinadas ao alojamento de curta duração. O número inclui também os lugares disponíveis em parques de campismo ou caravanas.

Na comparação com o ano anterior, regista-se uma quebra, que se traduz em menos 149 camas.

França, Itália e Espanha são os Estados-membros da União Europeia com as maiores ofertas de alojamento para turistas. Só a vizinha França tinha cerca de 5,1 milhões de camas disponíveis, em 2016, que equivalem a 16,5% do total na União Europeia.

Redação Latina