Campus de Belval vai ter segundo refeitório com capacidade para 200 pessoas

O campus de Belval da Universidade do Luxemburgo vai ter um segundo refeitório com capacidade para 200 pessoas.

O projeto, orçado em 1,7 milhões de euros, já recebeu o aval dos deputados da Comissão do Controlo e Execução Orçamental.

Segundo os dados divulgados em sede comissão parlamentar, a cantina atual acolhe simultaneamente 250 pessoas, distribuindo cerca de 650 refeições por serviço. São 150 a mais do que o previsto.

Além do novo refeitório, o Ministério do Ensino Superior pediu uma reorganização do “café-biblioteca”, que fica situado na ‘Maison des Sciences Humaines’ e que acolhe 40 pessoas.

Redação Latina