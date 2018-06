Canábis recreativa: Luxemburgo vai ter de seguir evolução da sociedade – Cécile Hemmen (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo deve ou não legalizar a canábis recreativa? Um dia depois de o Parlamento ter dado luz verde à canábis para fins medicinais, a questão sobre o uso recreativo da planta continua a pairar.

A petição que o reivindica comprova isso mesmo. Lançado há menos de um mês, o documento contabiliza já mais de 7.200 assinaturas.

Numa entrevista à Rádio Latina, Cécile Hemmen, deputada do LSAP e relatora do projeto de lei aprovado ontem, considerou que o Luxemburgo vai ter de seguir a evolução da sociedade, mais cedo ou mais tarde.

Um debate que, segundo Cécile Hemmen, deve ser levado a cabo com “muita, muita prudência”.

O Luxemburgo legalizou esta quinta-feira a canábis para fins terapêuticos. Os fármacos à base da planta destinam-se a pacientes oncológicos, com esclerose múltipla ou com dor crónica. Depois de a lei entrar em vigor, os medicamentos vão estar à venda, através de receita médica, nas farmácias dos quatro principais hospitais do país.

