Cancro da mama continua a ser tabu para muitas mulheres (C/ÁUDIO)

Este mês é conhecido por “Outubro Rosa”, dedicado à sensibilização para o cancro da mama.

Esta doença atinge mais de 500 mulheres por ano, no Luxemburgo.

O número é elevado, apesar do crescente aumento da população, sublinha Astrid Scharpantgen, secretária da associação Europa Donna Luxemburgo (coligação europeia contra o cancro da mama).

Todas as mulheres com mais de 50 anos, que vivem no Luxemburgo e são beneficiárias da Caixa Nacional de Saúde, recebem de dois em dois anos, uma convocatória para fazer uma mamografia. Cerca de 26.000 mulheres entre os 50 e 69 anos, são chamadas todos os anos para realizar esse exame.

No entanto, as mulheres mais novas devem estar atentas e fazer a palpação regular dos seios e das axilas (autoexame).

Embora se fale cada vez mais do cancro da mama, ainda há muitas mulheres que não se sentem à vontade para abordar a doença, mesmo alguns anos após o tratamento, diz Astrid Scharpantgen,.

Praticar desporto e ter uma alimentação saudável são dois exemplos de medidas de prevenção que diminuem o risco de cancro da mama.

Para assinalar o mês de “outubro rosa”, a Europa Donna Luxemburgo organiza a corrida contra o Cancro (Broschtkriibslaf) no sábado, dia 6 de outubro, que vai já na 16ª edição.

Redação Latina