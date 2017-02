Cancro é a doença que mata mais homens no Luxemburgo

Lydia Mutsch, ministra da Saúde (foto: Rádio Latina)

O cancro é a principal causa de mortalidade nos homens (33,9%) e a segunda, nas mulheres (27,1%).

Mais de 1 100 pessoas morreram desta doença, em 2014, no Luxemburgo. Este número representa cerca de 30% de todos os óbitos registados, anualmente, no país.

Esta estatística foi sublinhada pela ministra da Saúde, Lydia Mutsch, na véspera do Dia Mundial de Luta contra o Cancro que se assinala este sábado.

Os cancros mais mortíferos, para os homens, são os que atacam os pulmões, os brônquios, os intestinos e a próstata.

Por sua vez, as mulheres morrem mais de cancro da mama, do pulmão e do pâncreas.

O tabagismo continua a ser, à escala mundial, a maior causa, evitável, de cancro.

Redação Latina