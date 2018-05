Canícula/Idosos: Inscrições abertas para prevenir isolamento

O calor aumenta, com o aproximar do verão.



As autoridades locais de saúde vão avançar com um plano nacional de prevenção de situações de canícula e já foram abertas as inscrições.

O “plano canícula” destina-se a idosos isolados, com mais de 75 anos de idade – exceto os que beneficiam do seguro-dependência – para impedir casos de desidratação, sob calor extremo. As inscrições têm de ser feitas antes de 10 de junho.

Os interessados podem contactar a central telefónica da Cruz Vermelha (27 55) ou a Inspeção Sanitária da Direção da Saúde (247 85650) para obter mais informações sobre a medida.

O ministério da Saúde aconselha as pessoas que conheçam uma pessoa idosa a ir visitá-la todos os dias durante a canícula, para se certificar que ela bebe água suficiente e que tem as janelas e persianas fechadas.

Redação Latina