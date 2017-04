Cantor Cuba Gooding Sr. foi encontrado morto

Morreu, esta quinta-feira (20/04), o cantor Cuba Gooding Senior, pai do ator vencedor de Óscar, Cuba Gooding Junior.

Gooding Sr. foi encontrado já sem vida, dentro do seu carro em Wooland Hills, na Califórnia, a 7 dias de completar 73 anos de vida.

Segundo informações avançadas pela imprensa internacional, não estão ainda apuradas as causas da morte mas as autoridades não suspeitam que se trate de crime e sim de uma overdose.

De acordo com fontes próximas do caso, dentro do carro de Gooding Sr., um Jaguar, foram encontradas, pela polícia, drogas e álcool o que vem indicar poder tratar-se de morte por consumo excessivo dessas substâncias.

Cuba Gooding Sr atingiu a notoriedade nos anos 70 no grupo de música soul, Main Ingredient, banda que liderou até ao ano de 1977, tendo-se depois dedicado a uma carreira a solo. Mais tarde voltaria à sua banda original.

Algumas das suas músicas mais conhecidas são “Everybody Plays the Fool”, de 1972, e pode ouvi-las em baixo, assim como “Just Don’t Want to be Lonely”, de 1974.



(Foto: YouTube)