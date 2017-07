Capacete não obrigatório mas recomendado aos ciclistas – Sam Tanson (C/ÁUDIO)

A vereadora da cidade do Luxemburgo com o pelouro da mobilidade, circulação e transportes públicos, Sam Tanson, diz que não é necessário obrigar os ciclistas a usar capacete.

A questão do capacete obrigatório veio recentemente à baila graças ao lançamento de uma petição pública no site do Parlamento, que exige que esse acessório passe a ser obrigatório para as crianças.

Ora, segundo a lei, nem crianças, nem adultos são obrigados a usar o capacete quando andam de bicicleta.

Sam Tanson, do déi Gréng, entende que não é necessário legislar sobre a matéria, mas aconselha os ciclistas a usarem o capacete.

Para a vereadora ecologista, o mais importante é apostar em infraestruturas seguras.

Sam Tanson, vereadora da cidade do Luxemburgo, com o pelouro da mobilidade, circulação e transportes públicos, falou à Rádio Latina sobre o uso de capacete para ciclistas, rejeitando a sua obrigatoriedade.

O recurso à bicicleta como meio de transporte é cada vez mais frequente. Só em 2016 foi contabilizado mais de um milhão de passagens de biciletas na capital do país.

A autarquia já garantiu, entretanto, que a rede de ciclovias vai aumentar “em breve”, devendo chegar aos 160 quilómetros.

Redação Latina