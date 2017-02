Capital vai ter torre de observação no verão

Uma das maiores torres de observação móveis do mundo vai fazer companhia à Gëlle Fra, durante quase seis semanas.

A burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, anunciou hoje que a praça da Constituição, no coração da capital, vai acolher a City Skyliner, de 28 de junho a 6 de agosto.

Trata-se de uma torre de observação móvel alemã com capacidade para 60 pessoas, permitindo aos visitantes uma vista panorâmica a 72 metros de altura.

Com 162 metros de altura, a British Airways i360, inaugurada em agosto do ano passada na cidade britânica de Brighton, é atualmente a maior torre de observação móvel do mundo.

Redação Latina