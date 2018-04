Caritas: Almanaque social 2018 analisa coesão social (C/Áudio)

A Caritas luxemburguesa tem publicado regularmente, nos últimos tempos, o seu almanaque social, no âmbito do discurso do primeiro-ministro sobre o Estado da Nação.

Este ano, a Caritas fala em ameaças à coesão social.

A pobreza e as desigualdades sociais têm aumentado nos últimos anos, de forma “inaceitável”, afirma Robert Urbé, presidente do comité de direção deste organismo.

Em relação ao RMG e à introdução do REVIS, a Caritas sublinha que as mudanças vão no bom sentido mas não mudam nada no montante atribuído aos beneficiários.

O crescimento económico é importante, mas não é viável manter um crescimento constante de 4 por cento, acrescenta Robert Urbé.

Robert Urbé, presidente do comité de direção da Caritas do Luxemburgo, que aponta algumas pistas, para salvaguardar a coesão social no país.

Redação Latina