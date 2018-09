Carlos Pereira Marques parte hoje, mas leva Luxemburgo no coração (C/ÁUDIO)

O Embaixador Carlos Pereira Marques deixa hoje o Luxemburgo. Depois de quase quatro anos no grão-ducado, Carlos Pereira Marques viaja hoje para Nova Deli, na Índia, onde vai liderar a representação diplomática portuguesa.

Já de malas feitas, o diplomata disse à Rádio Latina que leva o Luxemburgo no coração.

Sobre a sua experiência no Luxemburgo – a primeira enquanto embaixador no exterior –, o diplomata traça um balanço mais do que positivo. Destaca as várias visitas de Estado a que assistiu, a conclusão de diversos acordos bilaterais e a abertura das novas instalações do Centro Cultural Português.

Na hora da despedida, Carlos Pereira Marques fez ainda questão de agradecer a todos os portugueses e lusodescendentes com quem trabalhou nos últimos anos.

Carlos Pereira Marques deixa hoje o Luxemburgo, para prosseguir a sua carreira diplomática em Nova Deli, na Índia. António Gamito será o próximo Embaixador de Portugal no Luxemburgo.

Redação Latina