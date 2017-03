Carrinha embate violentamente em autocarro

A câmara de vigilância de um autocarro captou imagens incríveis de um acidente que podia ter terminado da pior maneira. O incidente ocorreu na Interstate 81, em Syracuse, no estado de Nova Iorque, no passado dia 19 de janeiro.



No vídeo pode ver-se uma carrinha a embater violentamente, e a entrar parcialmente pelo lado direito de um autocarro levando passageiros à frente, resultante de um aparente desvio brusco do seu condutor que tentava evitar uma colisão com vários automóveis que se encontravam parados à sua frente, segundo declarações da polícia que entretanto chegou ao local. O autocarro onde a carrinha, do tipo pick-up, embateu encontrava-se imobilizado à espera de luz verde num semáforo mais à frente.



Alguns passageiros e a motorista do autocarro ficaram feridos com a forte colisão, sendo que um dos passageiros acabou por ser hospitalizado não se encontrando em estado grave. Não houve quaisquer vítimas a registar.

Veja os vídeos a seguir, cujo embate é registado em vários ângulos. As imagens falam por si.