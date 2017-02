Carro da polícia esmagado por camião

No passado dia 10 de fevereiro, um pesado abalroou um carro da polícia encostado na berma de uma via rápida no estado norte-americano de Wyoming.

O vídeo, divulgado pela Associated Press, mostra imagens captadas do interior de um veículo onde se pode ver um pesado a esmagar completamente um carro da polícia quando perdeu o controlo devido a rajadas de vento laterais muito fortes. Felizmente, o veículo estava desocupado.



Aquela zona é conhecida por ser fustigada por fortes ventanias colocando em causa o fluxo do trânsito que ali circula, em particular, a maiores velocidades. Os avisos aos automobilistas são constantes.

Veja o vídeo em baixo: