Carro despista-se e aterra em telhado

Condutor de veículo despista-se e carro foi aterrar em cima de telhado de uma casa.

De acordo com a BBC, citada pelo Jornal de Notícias, o condutor explicou que se enganou e trocou os pedais carregando acidentalmente no acelerador no momento em que trocava de direção.

Incrivelmente, o carro saiu da estrada e voou, literalmente, até aterrar por cima do telhado de uma casa. O homem teve de usar uma escada para sair do carro e a polícia utilizou uma grua para retirar o carro.

O incidente aconteceu na China e não houve quaisquer vítimas a registar, apenas danos materiais, e uma grande história para contar.

Veja o vídeo em baixo: