Cartões pré-pagos têm os dias contados

Uma das medidas, adotadas pelo Luxemburgo em 2016, para lutar contra o terrorismo, foi a eliminação dos cartões pré-pagos anónimos para telemóvel.

Com o fim do anonimato, os clientes viram-se forçados a identificar-se, junto do respetivo operador.

Entretanto, o Governo definiu o dia 12 de julho (próxima quarta-feira) como o prazo-limite para a identificação pessoal do detentor do cartão SIM. Isto significa que os cartões não identificados são bloqueados, automaticamente, a partir do dia 13.

Basta apresentar um documento de identificação, junto da operadora de telecomunicações, para manter ativado o cartão pré-pago.

Redação Latina