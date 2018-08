Casal com dois filhos precisa de 4 079 euros por mês para viver com dignidade

“Um casal com dois filhos precisa de 4 079 euros por mês para viver decentemente no Luxemburgo”. Trata-se do orçamento familiar mensal requerido para responder às necessidades básicas que garantam uma participação ativa na sociedade.

O montante foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC), baseado em dados referentes a janeiro último.

Mas, para que as quatro pessoas possam viver com dignidade com os 4 079 euros por mês é necessário que se desloquem principalmente de transportes públicos e arrendar apartamento fora da capital.

Para um agregado familiar deste tipo, a habitação é o encargo mais pesado, representando 38% do orçamento mensal, ou seja, 1 542 de euros de renda. Para a alimentação é preciso contar com 922 euros por mês.

Ainda segundo o estudo do STATEC, um casal sem filhos precisa de 2 707 euros para viver “decentemente” no país. No caso dos homens solteiros, o valor de referência é 2 004 euros. Para as mulheres solteiras, o valor desce para 1 988 euros.

Redação Latina