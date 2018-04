Casamatas do Bock visitadas por mais de 14 mil pessoas em apenas dois meses

Abertas ao público desde 10 de fevererio, as casamatas do Bock, na cidade do Luxemburgo, já receberam mais de 14 mil turistas em 2018.

Mais concretamente, 14.389 pessoas visitaram as famosas fortificações da capital em menos de dois meses.

Segundo dados divulgados pelo Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO), o número representa um crescimento de 27% face ao ano passado. A subida deve-se, em parte, aos oito dias suplementares em que estiveram abertas este ano, em fevereiro.

As casamatas do Bock, que encerram ao público durante os meses mais frios do ano, podem ser visitadas até dia 4 de novembro deste ano.

O balanço do primeiro trimestre de 2018 mostra também que as visitas guiadas promovidas pelo LCTO vão de vento em popa. Nos primeiros três meses do ano, foram feitas 701 visitas, um número que cresceu 11,45% face ao mesmo período do ano passado.

Redação Latina