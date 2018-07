CASNA ajuda alunos recém-chegados (C/ÁUDIO)

Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-chegados (CASNA). É este o nome do serviço do Governo destinado a ajudar crianças e pais que acabam de chegar ao país a adaptar-se ao sistema escolar luxemburguês.

Para as crianças dos 6 aos 11 anos, que frequentam a escola fundamental, basta os pais dirigirem-se à comuna de residência para pedir apoio. O aluno vai integrar uma turma regular, mas com aulas intensivas de francês e alemão, como referiu à Rádio Latina Eliane Kettels, do Ministério da Educação.

Os adolescententes, entre 12 e 15 anos, poderão integrar uma turma de acolhimento.

Se o adolescente já falar francês será encaminhado para as turmas francófonas, onde as aulas são dadas na língua de Molière. O alemão será ensinado como língua estrangeira.

Para lá destas possibilidades, em algumas escolas públicas europeias há também formações profissionais em inglês.

Eliane Kettels aproveita, no entanto, para apelar aos pais para que se dirijam o mais rapidamente possível ao serviço de acolhimento escolar para alunos recém-chegados e não esperem pelo início do ano letivo.

Eliane Kettels, do Ministério da Educação. Esta é uma entrevista para ouvir na integra na quarta-feira no programa ZigZag, a partir das 11:30.

Redação Latina