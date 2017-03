Caso autorizações comércio: MP pede entre dois e sete anos de prisão

Terminaram esta quinta-feira, no Tribunal da cidade do Luxemburgo, as audiências do processo que julga a atribuição de autorizações de comércio indevidas, num negócio de suspeita de corrupção com ligações a Portugal.

Oito arguidos estiveram sentados no banco dos réus, dos quais três eram funcionários públicos, na altura dos acontecimentos.

O caso remonta há nove anos e os arguidos são suspeitos de terem ajudado alguns candidatos a obter autorizações de comércio, validando diplomas falsos provenientes de Portugal.

Na audiência desta manhã, o Ministério Público (MP) pediu uma condenação mínima de dois anos de prisão efetiva, podendo ir até aos sete anos de prisão, com pena suspensa.

