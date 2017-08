Caso dos ovos contaminados com fipronil chega ao Parlamento

O caso dos ovos contaminados com o inseticida tóxico fipronil já chegou ao Parlamento.

Depois de a substância ter sido detetada também no mercado luxemburguês, os deputados Henri Kox e Josée Lorsché, do déi Gréng, dirigiram uma questão parlamentar aos ministros da Agricultura e da Saúde, exigindo mais explicações sobre o caso.

Os deputados querem saber se existe, ou não, algum perigo para os consumidores, sobretudo para as crianças, e que cuidados são recomendados para diminuir eventuais riscos.

Henri Kox e Josée Lorsché questionam os ministros sobre as medidas tomadas pelo Governo, para garantir a retirada do mercado de todos os alimentos potencialmente contaminados com fipronil.

Os deputados ecologistas querem igualmente saber se o escândalo afeta apenas o setor da produção de ovos ou se já alastrou aos produtores de carne de frango.

São já 17 os países afetados pelo caso dos ovos contaminados com fipronil. O problema afeta sobretudo países europeus. O Luxemburgo é um deles.

