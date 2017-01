Caso LuxLeaks: Veredicto conhecido a 15 de março

O veredicto do caso LuxLeaks será conhecido a 15 de março. A data da leitura da sentença foi divulgada esta segunda-feira, dia da última audiência no âmbito do recurso apresentado pelo Ministério Público.

No recurso, que começou em dezembro, o Ministério Público pediu penas mais leves para os arguidos Antoine Deltour e Raphaël Halet. Para o jornalista Edouard Perrin, é pedida novamente a absolvição.

Recorde-se que Deltour e Halet entregaram ao jornalista Edouard Perrin mais de 30 mil cópias de documentos da consultora PricewaterhouseCoopers. Documentos que revelaram que o Governo concedeu benefícios fiscais a cerca de 350 multinacionais, entre 2002 e 2010.