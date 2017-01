Caso de portuguesa encontrada morta em França ainda sem arguidos – MP

“Ninguém foi constituído arguido no caso da portuguesa de Bonnevoie encontrada morta na semana passada em França”. A informação foi avançada esta manhã à Rádio Latina pelo porta-voz do Ministério Público (MP), Henri Eippers.

A mesma fonte adianta que a investigação prossegue o seu curso numa colaboração entre as autoridades luxemburguesas e francesas e que até à data “não há acusação formal”.

Henri Eippers explicou, ainda, que o Ministério Público tenciona reunir-se, em breve, com o Conselho de Imprensa para avaliar “eventuais ações judiciais contra órgãos de comunicação social que divulgaram nomes e fotografias de alegados suspeitos”.

Nos últimos dias, alguma imprensa de Portugal e do Luxemburgo apontou o antigo companheiro da vítima como o principal suspeito do alegado homicídio. Reagindo a estas notícias, Henri Eippers fala num jornalismo “duvidoso” que “poderá ter consequências”.

Recorde-se que o Ministério Público confirmou no sábado que o corpo calcinado encontrado no interior de um automóvel, na localidade francesa de Roussy-le-Village, na fronteira com o Luxemburgo, é o da portuguesa de 25 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 deste mês.

