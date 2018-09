Casos de sarampo registados no último ano e meio tiveram origem no estrangeiro

Os sete casos de sarampo registados no Luxemburgo no último ano e meio tiveram origem no estrangeiro. A garantia foi dada hoje pela ministra da Saúde, Lydia Mutsch.

Segundo dados da Inspeção Sanitária foram assinalados quatro casos em 2017 e três este ano. As pessoas atingidas têm entre 20 e 48 anos, havendo ainda registo de um bebé de 11 meses que ainda não tinha sido vacinado e que acabou por ser infetado pela mãe.

Na resposta a uma questão parlamentar da deputada Cécile Hemmen, do LSAP, a ministra da Saúde indica que, tendo em conta que todos os casos tiveram origem no estrangeiro, o sarampo continua a ser uma doença erradicada no Luxemburgo, segundo as definições da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sobre a cobertura da vacinação, o último estudo sobre a matéria, realizado em 2012, aponta para uma taxa de 83,3%. No entanto, 99% receberam pelo menos a primeira dose da vacina.

Redação Latina