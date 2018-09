CCPL critica comunicação da Caixa Geral de Depósitos (C/ÁUDIO)

A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) tomou hoje posição sobre o anunciado encerramento da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no grão-ducado.

Ouvida há instantes pela Rádio Latina, a presidente da CCPL, Elisabete Soares, lamentou o fecho dos dois balcões no país, criticando a comunicação – ou a falta dela – da CGD.

A CCPL toma posição quatro dias depois de ter disponibilizado uma sala para que a direção da CGD no Luxemburgo organizasse uma sessão de esclarecimento destinada aos clientes do banco público português. Elisabete Soares lamenta não ter obtido resposta até à data.

Aproveitando a visita do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, ao Luxemburgo, no próximo domingo, a dirigente associativa deixa uma mensagem aos clientes do banco.

Elisabete Soares, presidente da CCPL, ouvida esta tarde pela Rádio Latina, no dia em que a confederação tomou oficialmente posição sobre o anunciado encerramento da sucursal da Caixa Geral de Depósitos no grão-ducado. Encerramento que deverá acontecer até ao final deste ano.

Redação Latina (Foto: Lusa)